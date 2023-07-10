Північна Корея критикує МАГАТЕ за схвалений план скидання очищеної води з Фукусіми

Про це зазначає видання Kyodo News.

За словами високопосадовця міністерства земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, який цитує офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї, запланований скид води матиме "фатальний негативний вплив на людські життя, безпеку та екологічне середовище".

Відомо, що минулого вівторка МАГАТЕ представило Японії свій огляд безпеки запланованого скиду води, заявивши, що він "відповідає" міжнародним стандартам безпеки й матиме "незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище", якщо буде здійснений.

"Важливою є нерозумна поведінка (МАГАТЕ - ред.), яка активно протегує і сприяє запланованому Японією скиданню ядерно забрудненої води, що є немислимим", - йдеться в заяві.

МАГАТЕ "не є органом для оцінки стану навколишнього середовища", - сказав високопосадовець, зазначивши, що в міжнародному праві немає жодного положення або пункту, який би вказував на те, що ядерний наглядовий орган має право дозволяти країні або регіону скидати "ядерно забруднену" воду.

Окрім цього, Пхеньян також розкритикував "типовий прояв крайніх подвійних стандартів" генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який засудив "здійснення Північчю свого законного права" на реалізацію ядерних програм, проігнорувавши при цьому "незаконні та неетичні дії Японії, що ставлять під загрозу життя і безпеку людства".

У заяві також йдеться про повідомлення південнокорейських ЗМІ, в яких стверджується, що Японія запропонувала 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) співробітнику МАГАТЕ, який брав участь в інспекції запланованого скидання води на АЕС Фукусіма, щоб надати Токіо можливість змінити остаточний звіт.

Що передувало

У вівторок, 4 липня, Гроссі зустрівся з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і передав йому звіт МАГАТЕ, в якому йшлося, що план скидання води відповідає міжнародним стандартам безпеки й матиме незначний радіологічний вплив на людей і довкілля в разі його реалізації.

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

Очищену воду планують поступово скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель, після розбавлення її морською водою в концентрації1:40-ї, дозволеної японськими стандартами безпеки.

Також пізніше, 7 липня, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт продуктів харчування з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.

8 липня управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.