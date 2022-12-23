Північна Корея випустила дві балістичні ракети в бік своїх східних вод
Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод у п’ятницю 23 грудня
Про це поінформували в Associated Press.
У п'ятницю 23 грудня Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод, пишуть журналісти із посиланням на військових Південної Кореї.
В AP зазначають, що ця демонстрація зброї КНДР відбулася через кілька днів після того, як військові літаки США та Південної Кореї провели спільні навчання, які Північна Корея розглядає як репетицію вторгнення.
- Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена оголосила про введення санкцій проти трьох посадовців КНДР у відповідь на проведення Пхеньяном у 2022 році десятків випробувань балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної.
- Станом на 18 грудня КНДР випустила вже 35-ту ракету в бік Японії за поточний рік, видання NHK писало, що в 2022 Північна Корея запускає ракети з безпрецедентною частотою.
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