Північна Корея випустила дві балістичні ракети в бік своїх східних вод

Про це поінформували в Associated Press.

У п'ятницю 23 грудня Північна Корея випустила дві балістичні ракети малого радіуса дії в бік своїх східних вод, пишуть журналісти із посиланням на військових Південної Кореї.

В AP зазначають, що ця демонстрація зброї КНДР відбулася через кілька днів після того, як військові літаки США та Південної Кореї провели спільні навчання, які Північна Корея розглядає як репетицію вторгнення.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена оголосила про введення санкцій проти трьох посадовців КНДР у відповідь на проведення Пхеньяном у 2022 році десятків випробувань балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної.

Станом на 18 грудня КНДР випустила вже 35-ту ракету в бік Японії за поточний рік, видання NHK писало, що в 2022 Північна Корея запускає ракети з безпрецедентною частотою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb