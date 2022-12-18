КНДР знову запустила балістичні ракети в сторону Японії

Про це повідомили в Associated Press.

В AP зазначили: Збройні сили Південної Кореї зафіксували запуск двох північнокорейських балістичних ракет із північно-західного району Тончангрі.

"Ракети пролетіли через всю країну в напрямку її східних вод", - йдеться в заяві Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

Відомо, що ракети були випущені з інтервалом приблизно в 50 хвилин, але не повідомляється жодних подробиць, як-от те, з якого саме типу зброї стріляла Північна Корея та як далеко вони пролетіли.

Віцеміністр оборони Японії Тосіро Іно поінформував журналістів: обидві ракети пролетіли на відстані 500 кілометрів на максимальній висоті 550 кілометрів. Він розкритикував Північну Корею за загрозу безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти.

Видання NHK, своєю чергою, написало, що цього року Північна Корея запускає ракети з безпрецедентною частотою: японські чиновники кажуть, що цей запуск – 35-й у 2022 році.

Нагадаємо, 2 грудня повідомлялося, що адміністрація Джо Байдена оголосила про введення санкцій проти трьох посадовців КНДР у відповідь на проведення Пхеньяном у 2022 році десятків випробувань балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної.

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