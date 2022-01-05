Північна Корея випустила у море невідомий снаряд

Про це повідомляє AP з посиланням на Міністерство оборони Японії.



Міністерство оборони Японії заявило, що Північна Корея ймовірно випустила ракету та не розголошує інших подробиць.



Видання пише, що запуск відбувся після того, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня на зборах правлячої партії пообіцяв посилення військового потенціалу через нестабільну військову обстановку на Корейському півострові.



BBC зазначає, що ООН забороняє Північній Кореї проводити випробування балістичної та ядерної зброї.



Якщо запуск підтвердиться, він буде першим першим з тих пір як Північна Корея випробувала серію нових видів зброї, зокрема балістичні ракети, з вересня по листопад 2021 року.



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