Про це інформує МКД.

Зазначається, що дані про передачу Україні літаків у македонському міноборони не спростували, але і не підтвердили.

На запитання ЗМІ, чи відповідає дійсності інформація про те, що Македонія окрім танків передала Україн також і військовий літак, у міноборони відповіли:

"Точні деталі всіх трьох рішень, їх зміст і пояснення будуть розсекречені і оприлюднені згодом. Прийняті на сьогодні рішення не погіршують боєготовність нашої армії».

Під час конфлікту в Македонії в червні 2001 року країна закупила в України чотири бойові літаки Су-25, три одномісних і один двомісний.

У 2011 році міноборони Македонії розглядало можливість модернізації Су-25 під стандарти НАТО, проте так і не реалізувало ці плани.

Нагадаємо, що раніше міністерство оборони Македонії підтвердило, що країна планує передати Києву танки Т-72 — техніку третього покоління з батальйону, який скоро планують розформувати у рамках модернізації війська