Північна Македонія надала Україні чотири винищувачі Су-25, - ЗМІ
Чотири військові літаки Су-25, які Македонія купила у Києва під час конфлікту 2001 року, цими днями передали Україні
Про це інформує МКД.
Зазначається, що дані про передачу Україні літаків у македонському міноборони не спростували, але і не підтвердили.
На запитання ЗМІ, чи відповідає дійсності інформація про те, що Македонія окрім танків передала Україн також і військовий літак, у міноборони відповіли:
"Точні деталі всіх трьох рішень, їх зміст і пояснення будуть розсекречені і оприлюднені згодом. Прийняті на сьогодні рішення не погіршують боєготовність нашої армії».
Під час конфлікту в Македонії в червні 2001 року країна закупила в України чотири бойові літаки Су-25, три одномісних і один двомісний.
У 2011 році міноборони Македонії розглядало можливість модернізації Су-25 під стандарти НАТО, проте так і не реалізувало ці плани.
- Нагадаємо, що раніше міністерство оборони Македонії підтвердило, що країна планує передати Києву танки Т-72 — техніку третього покоління з батальйону, який скоро планують розформувати у рамках модернізації війська
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.26
Купівля 38.26Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.5Продаж 39.72
- Актуальне
- Важливе