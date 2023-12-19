Північний схід США накрив потужний шторм: загинули щонайменше 4 людини

Про це повідомляє CNN.

Шторм пройшов по східному узбережжю, внаслідок чого чоловік у Пенсильванії та жінка у Південній Кароліні загинули після того, як їхні автомобілі були затоплені високою водою, повідомляють місцеві чиновники. Ще дві смерті були зафіксовані в штатах Мен і Массачусетс.

У понеділок, 18 грудня, коли шторм обрушився на північний схід США, сильні зливи спричинили повені, які поглинули автомобілі, заблокувавши водіїв на затоплених дорогах у Нью-Джерсі та Коннектикуті.

Хоча шторм перемістився до Канади пізно ввечері в понеділок, і дощі на північному сході в основному вщухли, загроза повеней залишається для багатьох населених пунктів, де рівень води в річках все ще перебуває на піку.

У вівторок на заході Нью-Йорка і в Пенсильванії, а також на Великих озерах і в Аппалачах також можуть випасти снігопади.

Температура на більшій частині північного сходу впаде до 30-40 градусів морозу. Понад 620 000 будинків і підприємств у регіоні залишилися без електрики. Переважна більшість відключень припадає на штат Мен, де 432 000 людей залишаються в темряві. Повне відновлення електропостачання для деяких мешканців штату може зайняти кілька днів.

Такі умови спричинили закриття шкіл або затримку в навчанні в кількох районах штатів Мен і Нью-Гемпшир. Школи в Патерсоні, штат Нью-Джерсі, також були закриті до подальших розпоряджень після того, як мер оголосив надзвичайний стан в очікуванні повені від розливу річки Пассеїк, заявивши, що він "очікує найгіршого" затоплення в найближчі 24 години.

У сусідньому місті Літл-Фолс мер закликав мешканців евакуюватися через розлив річки, який, як раніше попереджала влада, може бути "катастрофічним".

"Мешканці залишаються у своїх будинках на свій страх і ризик, - заявив мер Джеймс Белфорд Даміано. - Повінь може спричинити небезпеку, яка може унеможливити проведення рятувальних робіт вже в нічні години".