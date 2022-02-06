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Пиятика з коханою на столичній Оболоні закінчилася вбивством

6 лютого, 2022 неділя
23:44
Кримінал

Пізно ввечері у неділю, 6 лютого 2022 року, в Оболонському районі міста Києва, на вулиці Прирічній №19, в квартирі багатоповерхівки сталося вбивство

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.

Як вдалося дізнатися, на 6-ому поверсі в квартирі проживав чоловік 45 років, який зустрічався з жінкою 35-40 років. У відносинах пара була вже близько трьох років.

Нещодавно у чоловіка помер батько, у якого був пістолет (за попередньою інформацією травматичний). Зі слів свідків, чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді ним бавився та наводив на інших людей зброю.
 


Так сталося і зараз. Чоловік наводив зброю на свою дівчину та на цей час пістолет зробив постріл. Дівчина впала замертво.

На місці вбивства працюють слідчі, які і з’ясовують всі обставини даного інциденту.


 

 


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Оболонь
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