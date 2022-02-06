Пиятика з коханою на столичній Оболоні закінчилася вбивством

Подробиці наводять ВартовіЕспресо.



Як вдалося дізнатися, на 6-ому поверсі в квартирі проживав чоловік 45 років, який зустрічався з жінкою 35-40 років. У відносинах пара була вже близько трьох років.



Нещодавно у чоловіка помер батько, у якого був пістолет (за попередньою інформацією травматичний). Зі слів свідків, чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді ним бавився та наводив на інших людей зброю.













Так сталося і зараз. Чоловік наводив зброю на свою дівчину та на цей час пістолет зробив постріл. Дівчина впала замертво.На місці вбивства працюють слідчі, які і з’ясовують всі обставини даного інциденту.