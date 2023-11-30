Кількість представників Єврокомісії як вищого виконавчого органу ЄС планується скоротити до 15 (замість представника від кожної країни). Потенційно країни з проросійськими урядами (Угорщина, Словаччина) можуть втратити місце єврокомісара і, як наслідок, позбутися можливості ветувати рішення ЄС.

У планах — розширення прав Єврокомісії у питаннях зовнішньої політики, безпеки, військової промисловості, захисту кордонів та надання допомоги країнам, що постраждали від агресії. Читай — більше свободи у підтримці України.

Планується спростити та прискорити процедуру позбавлення права голосу країни-члена, яка не відповідає цінностям ЄС. Цей важіль дасть добротний вплив на чинні уряди Угорщини та Словаччини, які дозволяють собі антиєвропейську та проросійську риторику та дії.

Плануються фундаментальні зміни до самої процедури голосування: замість принципу "одностайності" вводиться принцип "кваліфікованої більшості": для ухвалення рішення має проголосувати проста більшість країн, які представляють понад 50% населення Євросоюзу, що унеможливить вплив Росії на ЄС через невеликі країни з корумпованими урядами.

Головним лобістом цієї реформи є Німеччина, якій недосконала бюрократична система ухвалення рішень заважає проводити сталу політику розвитку Євросоюзу та захисту його інтересів.

Та є одне "але": фінальний проєкт змін має бути затверджений консенсусним погодженням всіх країн ЄС. Саме на цьому етапі й Угорщина чи Словаччина можуть ввімкнути "запобіжники". Хоча фінансову допомогу як інструмент впливу на неадекватні держави ніхто ще не скасовував: фінансову допомогу ЄС вони шанують більше, ніж дружбу з бункерним.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.