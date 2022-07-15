План формування армійського корпусу РФ, який мав зайти з Білорусі, виконаний не буде, - експерт Defense Express Киричевський

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Росіяни роблять ставку на те, щоб набрати такі "добробати" - публіку, яка мала досвід роботи в армії, або нічого в цьому світі не вміє", - зазначив він.

За словами експерта, також відбувається певна ідеологічна мобілізація.

"Росіяни не просто комплектують свої "добровольчі батальйони", в яких обіцяють космічні зарплати, вони ще їм певну ідеологічну марку присвоюють. Наскільки на тактиці це може виявитися ефективним під час атак на позиції ЗСУ, якщо посадити мало навчених бійців на танки, які намагатимуться прогризати наші позиції, це питання відкрите. Джавелін був ефективним навіть проти новітніх російських танків, де були системи захисту. Тут вони підуть на "лисих" танках", - сказав Кричевський.

Він додав, що Росія провалює підготовку армійського корпусу для можливого нападу з Білорусі.

"Весь дискурс про можливе вторгнення РФ з Білорусі тримається на тому, що у випадку успіху на сході, Кремль зможе сформувати так званий третій армійський корпус з чисельністю 15 тис. багнетів - зібрати резервістів і найманців. Судячи з поточним положенням справ у росіян з прихованою мобілізацією, формування цього корупусу виконане не буде. Відповідно не буде тієї орди, яка зможе зайти через Білорусь на Київ. Звісно, за поточними планами", - підсумував експерт.