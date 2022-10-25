На цьому наголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй вступній промові на Міжнародній конференції з обговорення післявоєнного відновлення України, повідомляє Deutsche Welle.

Вона зазначила, що Україна зараз має статус кандидата в ЄС, і додала, що підтримка Києва в довгостроковій перспективі принесе користь Союзу.

"Ми не можемо втрачати часу, масштаби руйнувань вражають. Світовий банк оцінює вартість збитків у 350 мільярдів євро (345 мільярдів доларів)", – сказала фон дер Ляєн.

На необхідності негайної допомоги Україні наголосив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Війна обов'язково закінчиться. І коли це станеться, ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її боротьбу за безпеку, свободу та демократію. Ми знаємо, що немає двох однакових історій країн. Але з нашого власного історичного досвіду ми також знаємо, що реконструкція завжди можлива і що за це завдання братися ніколи не рано", – сказав Шольц.

Він закликав, щоби роботу над "планом Маршалла" XXI століття розпочали негайно. Секретаріатом для управління усією міжнародною допомогою на відновлення України готова стати Єврокомісія, зазначила її очільниця Урсула фон дер Ляєн.

За допомогою відеозв'язку до учасників конференції звернувся президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що ті, хто інвестує у реконструкцію України, передусім інвестують у реконструкцію майбутнього члена ЄС.