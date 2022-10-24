У Берліні відкрили українсько-німецький економічний форум

Про це інформує в телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Під час виступу зосередив увагу на перспективах, які відкриються для європейського бізнесу в процесі реалізації Плану відновлення України", - написав Шмигаль.

Повідомляється, що під час візиту прем'єр-міністра в Берлін Шмигаль разом із канцлером Олафом Шольцем відкрив українсько-німецький економічний форум.

На заході обговорювали військово-промисловий комплекс, який реалізується завдяки трансферту європейських і світових технологій у цій галузі, залучення інвестицій в конструкторські розробки та побудову виробництв. Також підіймали питання енергетики та цифрові технології, адже Україна може перетворитися на цифровий хаб азійського та європейського магістрального трафіку.

"Маємо значний потенціал для постачання "чистої" енергії та найбільші в Європі газосховища.

Green Deal - бачимо себе кліматично модернізованою державою. Європейські інвестиції в чисте українське виробництво - це крок до реалізації "зеленого переходу", - додав Шмигаль.

Крім того, оговорили аграрний сектор, інвестиційний потенціал якого щонайменше $34 млрд.

20 жовтня Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевнив у непохитній підтримці та постачанні сучасної техніки для ППО.

22 жовтня Шольц заявив, що Світ має допомогти Україні не лише захиститися від РФ, а й відбудуватися. Він вважає важливим не тільки "дуже конкретно" визначити, що потрібно зробити, куди потрібно вкласти інвестиції, як можна організувати відновлення, але й подумати і про те, як протягом багатьох років світове товариство зможе фінансувати таку відбудову.

22 жовтня стало відомо, що Німеччина не постачає до України танки західного зразка, зокрема тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою санкцій та постачаннями зброї.

Станом на 22 жовтня відомо, що глави Міноборони та МЗС та Німеччини вимагають від міністра фінансів збільшити військову допомогу Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про загрозу нової хвилі біженців до Європи у зв’язку з постійними обстрілами Росією об’єктів критичної інфраструктури.

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