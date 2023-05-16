Плани Лукашенка руйнуються, він вже боїться за своїх синів, - представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі
Представник із закордонних справ Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський зазначив, що Лукашенко перебуває у нестабільному психологічному стані
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Панічний вираз обличчя Лукашенка свідчить про те, що він розуміє, що не вічний. І кінець може бути незабаром. Його воєнно-політична співпраця з Росією залишається на тому самому рівні, якою була раніше. Росія вже отримала так звані законні підстави розміщувати свої війська на постійній основі у Білорусі. Лукашенко пішов далі та погодився розмістити російську ядерну зброю. Але не було свідчення того, що Лукашенка щось підписав у Кремлі. Навпаки, його від'їзд із Москви був надто швидким", - зауважив Ковалевський.
За словами представника із закордонних справ Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, Лукашенка перебуває в паніці, тому що його плани руйнуються.
"Лукашенко перебуває у незвичному для себе психологічному стані. Він вже розуміє, що ситуація виходить із-під контролю. Він боїться не тільки за себе, а й за своїх синів. Особливо за молодшого, якого він тривалий час готує стати наступником на посаді лідера Білорусі. Але плани руйнуються, і від цього у нього паніка", - додав Ковалевський.
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