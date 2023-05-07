Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції

Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції

7 травня, 2023 неділя
18:59
Світ protests in Moldova

У неділю, 7 травня 2023 року, молдавська поліція повідомила про затримання 27 учасників акції протесту проросійської партії "Шор", яка відбулася в середмісті Кишинева

Усіх цих людей відвели до відділень поліції для перевірки документів, передає портал Newsmaker.md.

У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло.

Читайте такожІнструктори з РФ, 100 ватажків, по 10 тисяч доларів кожному. У Молдові викрили штаб повалення влади

Декілька з цих осіб мали при собі легкозаймисті речовини, "які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об'єктів", йдеться у повідомленні.

Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

Читайте такожПрикордонники Молдови не впустили до країни імовірного бойовика "Вагнера" з Росії

Поліція нагадала, що за учасників акції відповідають її організатори.

Довідка

Ще з зими партія "Шор" проводить у Кишиневі щотижневі акції з вимогою до уряду сплатити за комунальні рахунки побутових споживачів протягом опалювального періоду.

Також лунають вимоги відмовитися від зближення з ЄС та НАТО, відновити інтеграцію з РФ та припинити підтримувати Україну.

  • Заочно засуджений у Молдові банкір Ілан Шор, що є засновником та головою однойменної партії, переховується закордоном.
  • Родина Шора дружить з родиною речника Кремля Дмитра Пєскова.
  • Замість Ілана Шора справами його партії керує його заступниця Марина Таубер. Днями її затримали в аеропорту Кишинева.
Росія
ЄС
Молдова
НАТО
пропаганда
Читайте також:
Миколаїв. Ілюстрація
7 травня, 2023 неділя
У Миколаєві прогриміли вибухи
росія мобілізація
7 травня, 2023 неділя
Британська розвідка назвала кількість росіян, які втекли з РФ у 2022 році
Джервонта Девіс та Раян Гарсія (ліворуч)
6 травня, 2023 субота
Чемпіон у категорії Ломаченка отримав вирок у справі про ДТП
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
7 травня
18:53
мародерство у російській армії
Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб
18:42
блискавка
У Франції зафіксували понад 25 000 ударів блискавки за останню добу
18:29
Ексклюзив
Захар Прилєпін
Замах на Прилєпіна є міцним ударом по системі пропаганди РФ, - російський опозиціонер Пономарьов
18:14
Президент Чехії Петр Павел
"Не буде іншого шансу, принаймні цьогоріч". Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу
18:06
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
18:03
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх більше немає
17:50
Євгенія Гуцул
"По 15 тис. за 30 виборців": що знайшли під час обшуку в кандидатки у голови Гагаузії Гуцул, яку напряму підтримують з Москви
17:44
Інтерв’ю
путін та пригожин
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
17:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Фактично, парламентаризм в Україні знищений, - Княжицький
17:31
Москва пожежа
Москву вкрили пасма чорного диму
16:59
Оновлено
Кевін Келсі (у світлій формі), "Олександрія" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" втратив очки з "Олександрією", "Дніпро-1" переміг "Чорноморець", результати інших матчів 25-го туру
16:54
У Німеччині кліматичні активісти сплюндрували монумент Основному закону
У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону
16:44
прапор Росії
У Берліні все ж дозволили російські прапори на 9 травня, місцева поліція виступила проти
16:30
радар
З'явилося фото радарів з Ізраїлю, що почали надходити до України
16:23
Ексклюзив
Ігор Ейдман
Нова російська опозиція народжується з-поміж біженців з РФ, - Ейдман
16:22
супутник NASA TROPICS
Нова місія NASA та Rocket Lab готова до запуску, який буде вестися у прямому ефірі
16:21
під час протесту племінних груп у Чурачандпурі в північно-східному штаті Маніпур, Індія, 4 травня 2023 рок
В Індії спалахнуло міжетнічне насилля: щонайменше 55 поранених, 23 тисячі покинули свої будинки
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Про людей і території
15:33
Twitter
Компанія Twitter визнала, що функція "Коло" мала проблеми з конфіденційністю
15:18
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинці
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинців
15:17
Оновлено
пригожин та кадиров
"Я тобі за поняттями кажу": Кадиров звинуватив Пригожина в брехні й сказав йому не тікати з Бахмута
15:06
Оновлено
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Окупанти заявили, що нібито знищили 22 українські дрони над Чорним морем
14:52
Переможниці з синхронного плавання
Українки здобули "золото" на Кубку світу з артистичного плавання
14:42
Мевлют Чавушоглу
Туреччину просили надати Україні системи С-400, але ми відмовилися, - очільник МЗС Чавушоглу
14:22
міна граната розтяжка заміновано
У квартирі на столичній Троєщині вибухнула граната
14:04
OPINION
Віктор Андрусів
Бути орком: до війни і сьогодні
14:00
Едуард Хегер
Прем'єр-міністр Словаччини оголосив про відставку
13:48
ФСБ
ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони
13:35
на фото: Донеччина
Росіяни завдали 18 ударів по Донеччині: понад 30 будинків пошкоджено, є поранені
13:31
За добу ворог випустив 237 снарядів по Херсонщині, шестеро людей загинули
13:25
Дмитро Медведєв
Медведєв пригрозив звинуваченим у замаху на Прилєпіна "нещасним випадком" у в'язниці
12:55
Saurona triangula butterfly
Учені назвали новий вид метеликів на честь лиходія з "Володаря перснів"
12:51
Кирило Буданов
"Вбивали і вбиватимемо росіян до повної перемоги України": Буданов заявив, що не вважає знищення громадян РФ тероризмом
12:43
У Новосибірську біля авіазаводу, що виробляє винищувачі-бомбардувальники Су-34, виявили БПЛА з відеокамерою
12:43
Stranger Things
Netflix призупинила зйомки фіналу серіалу Stranger Things через страйки сценаристів
12:19
ПВК Вагнер
Буданов розповів, чому ПВК Вагнера воює ефективніше регулярної армії РФ
12:14
На місці стрілянини в магазині Allen Premium Outlets 6 травня 2023 року в Аллені, штат Техас
У торговому центрі Техасу сталася стрілянина, щонайменше 8 людей загинули
12:08
OPINION
Валерій Чалий
Причина розширення НАТО - війна Путіна
11:45
У Канаді евакуювали понад 24 тис. людей через масові лісові пожежі
11:40
окупанти танк рф
Окупанти підвищують інтенсивність перекидання важкої техніки через Маріуполь, - Андрющенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV