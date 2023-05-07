Усіх цих людей відвели до відділень поліції для перевірки документів, передає портал Newsmaker.md.

У поліції зазначили, що затримали учасників акції, які поводилися підозріло.

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Декілька з цих осіб мали при собі легкозаймисті речовини, "які, за словами протестувальників, вони мали намір використати для підпалу певних об'єктів", йдеться у повідомленні.

Четверо із затриманих уже зізналися поліцейським, що вирішили взяти участь в акції, бо їм пообіцяли винагороду.

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Поліція нагадала, що за учасників акції відповідають її організатори.

Довідка

Ще з зими партія "Шор" проводить у Кишиневі щотижневі акції з вимогою до уряду сплатити за комунальні рахунки побутових споживачів протягом опалювального періоду.

Також лунають вимоги відмовитися від зближення з ЄС та НАТО, відновити інтеграцію з РФ та припинити підтримувати Україну.