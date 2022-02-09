Планували вчинити диверсії: СБУ виявила на Донбасі схрон окупантів зі зброєю та боєприпасами
Під час контрдиверсійних навчань на Донбасі СБУ виявила схрон російських найманців з боєприпасами та зброєю для диверсій і війни проти України
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Схованку облаштували в підвалі покинутої будівлі. За попередньою інформацією, вона належала окупаційним військам і була призначена для вчинення диверсій на Донбасі та спротиву українським військам у зоні ООС.
Зі схованки вилучили 1766 патронів калібру 7,62 мм, три заряди до РПГ-7, дві гранати ВОГ-25, три гранати РГД, три запали УЗРГМ, 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм. Їх передали вибухотехнікам ДСНС для утилізації.
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