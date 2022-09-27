Про це повідомили в СБУ.

За інформацією слідства, чоловік у липні 2022 року переїхав до Черкас із Сєверодонецька під виглядом переселенця зі Сходу. Там він поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ракетні удари по містах України й інші злочини Росії.

Крім того, він хотів вступити до лав чеченського мобільного загону особливого призначення "Ахмат". Для цього він шукав шляхи зв'язку з російськими спецслужбами та намагався отримати від них завдання - поширювати російську пропаганду на території Черкаської області.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Наразі його утримують під вартою.

24 вересня повідомили, що очільнику так званої народної міліції Козачої Лопані, що на Харківщині, оголошено підозру в колабораціонізмі.