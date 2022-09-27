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Планував приєднатися до бойового підрозділу кадировців і поширював прокремлівську пропаганду: на Черкащині викрили прихильника РФ

27 вересня, 2022 вiвторок
10:52
Кримінал підозра

На Черкащині чоловік поширював російську пропаганду та хотів приєднатися до чеченського мобільного загону особливого призначення "Ахмат"

Про це повідомили в СБУ.

За інформацією слідства, чоловік у липні 2022 року переїхав до Черкас із Сєверодонецька під виглядом переселенця зі Сходу. Там він поширював прокремлівську пропаганду та виправдовував ракетні удари по містах України й інші злочини Росії.

Крім того, він хотів вступити до лав чеченського мобільного загону особливого призначення "Ахмат". Для цього він шукав шляхи зв'язку з російськими спецслужбами та намагався отримати від них завдання - поширювати російську пропаганду на території Черкаської області.

Чоловікові повідомили про  підозру за ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Наразі його утримують під вартою.

  • 24 вересня повідомили, що очільнику так званої народної міліції Козачої Лопані, що на Харківщині, оголошено підозру в колабораціонізмі.

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