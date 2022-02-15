Планував воювати проти України після трирічної паузи: СБУ викрила терориста "ДНР"

Про це повідомив пресцентр СБУ.



Слідчі встановили точну інформацію про терориста "народної міліції ДНР", який "звільнився" у 2019 році, але зараз вирішив знову воювати проти України.

Правоохоронці перехопили його телефонну розмову з "куратором", який пропонував "новий контракт".



Також СБУ з'ясувала, що російський найманець служив у "9 роті 3-го мотострілецького батальйону 7 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР". У її лавах він пройшов спеціальну бойову підготовку й отримав позивний "Грифон".



Потім чоловік воював проти ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї різного калібру і призначення.



Слідчі зібрали докази того, що впродовж 2018-2019 років терорист чинив збройний спротив силам АТО/ООС, зокрема на території населених пунктів Лозове, Калинівка, у районі Світлодарської дуги тощо.



Крім того, правоохроноці встановили, що "Грифон" готовий відновитися на службі "ДНР" для диверсійно-розвідувальної діяльності проти України.



Наразі зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголошено його в розшук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb