Планував воювати проти України після трирічної паузи: СБУ викрила терориста "ДНР"
На Черкащині затримали терориста, який звільнився з "ДНР" у 2019 році та збирався повернутися на війну проти України
Про це повідомив пресцентр СБУ.
Слідчі встановили точну інформацію про терориста "народної міліції ДНР", який "звільнився" у 2019 році, але зараз вирішив знову воювати проти України.
Правоохоронці перехопили його телефонну розмову з "куратором", який пропонував "новий контракт".
Також СБУ з'ясувала, що російський найманець служив у "9 роті 3-го мотострілецького батальйону 7 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції ДНР". У її лавах він пройшов спеціальну бойову підготовку й отримав позивний "Грифон".
Потім чоловік воював проти ЗСУ із застосуванням вогнепальної зброї різного калібру і призначення.
Слідчі зібрали докази того, що впродовж 2018-2019 років терорист чинив збройний спротив силам АТО/ООС, зокрема на території населених пунктів Лозове, Калинівка, у районі Світлодарської дуги тощо.
Крім того, правоохроноці встановили, що "Грифон" готовий відновитися на службі "ДНР" для диверсійно-розвідувальної діяльності проти України.
Наразі зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та оголошено його в розшук.
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