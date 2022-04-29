Планував здати місто Середина-Буда росіянам: голову ОТГ на Сумщині затримали за підозрою в держзраді
За підозрою у державній зраді затримали голову Середино-Будської територіальної громади Сумської області
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності.
"Він передавав представникам ФСБ інформацію про переміщення Збройних Сил України та види їхнього озброєння. Під час окупації посадовець планував "здати" місто ворогу та наказав прибрати блокпост на в’їзді у населений пункт", - йдеться у повідомленні.
Голову громади затримано. Наразі йому планують оголосити підозру та обрати запобіжний захід,
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