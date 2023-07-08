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"Пліч-о-пліч": 15 регіонів України обʼєдналися для відбудови Херсонщини

8 липня, 2023 субота
19:09
Суспільство Херсонська область

У межах проєкту "Пліч-о-пліч" 15 областей України об'єдналися для відбудови 26 населених пунктів Херсонщини, які найбільше постраждали від російської агресії

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що роботи із відновлення уже почалися. Зокрема, будівельники з Рівненщини відремонтували 44 будинки у селах Заградівка та Орлове: в них повністю або частково замінили вікна та дахи. Крім того, там відновлять Заградівський будинок культури та Орлівський навчально-виховний комплекс. У Кочубеївській громаді капітального ремонту потребують ще близько 150 будинків.

За відбудову сіл Високопільської громади відповідають Хмельницька, Черкаська та Тернопільська області. Наразі відбудовані 36 будинків, на черзі - ще 888. 15 будівельних бригад займаються відновленням Архангельського, Іванівки та Новопетрівки.

Чернівецька та Дніпропетровська ОВА планують відремонтувати 178 будинків у селах Зарічне та Ольгине тієї ж громади. 

  • 8 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову України. Однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно.
Хмельниччина
Черкащина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Рівненщина
Тернопільщина
відбудова України
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