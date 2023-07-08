Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що роботи із відновлення уже почалися. Зокрема, будівельники з Рівненщини відремонтували 44 будинки у селах Заградівка та Орлове: в них повністю або частково замінили вікна та дахи. Крім того, там відновлять Заградівський будинок культури та Орлівський навчально-виховний комплекс. У Кочубеївській громаді капітального ремонту потребують ще близько 150 будинків.

За відбудову сіл Високопільської громади відповідають Хмельницька, Черкаська та Тернопільська області. Наразі відбудовані 36 будинків, на черзі - ще 888. 15 будівельних бригад займаються відновленням Архангельського, Іванівки та Новопетрівки.

Чернівецька та Дніпропетровська ОВА планують відремонтувати 178 будинків у селах Зарічне та Ольгине тієї ж громади.