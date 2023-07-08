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Уряд розподілив 23,7 млрд грн на відбудову Україну, - Шмигаль

8 липня, 2023 субота
13:04
Суспільство Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з керівниками обласних військових адміністрацій та профільними міністерствами щодо відновлення України та заявив, що уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову

Про це очільник уряду повідомив у Telegram.

"Україна вже розпочала відновлення. Маємо всі ресурси та можливості для відбудови зараз, не чекаючи завершення війни", - йдеться у  повідомленні.

Шмигаль зазначив, що під час наради з керівниками ОВА та міністерствами обговорювався хід відновлення країни.

"Уряд уже розподілив 23,7 млрд грн на відбудову, однак на місцях освоєння коштів відбувається дуже повільно", - написав він.

Зазначається, що серед важливих питань, які порушувалися, - допомога людям на ремонт пошкодженого житла. За словами прем'єр-міністра, програма "єВідновлення" вже працює, однак потрібно збільшувати темпи виплат. Також завершується робота над електронною системою компенсації за зруйноване майно - у серпні система має запрацювати.

Шмигаль закликав голів ОВА активніше комунікувати з міністерствами про можливі бюрократичні перепони з метою пришвидшення відновлення на місцях.

Звіт голів військових адміністрацій

Зокрема, шість відібраних населених пунктів комплексно відбудовуватимуться за сучасними стандартами та принципом "краще, ніж було". Як пише Шмигаль, проєкти мають стати посібником для майбутньої відбудови всієї України.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що повністю завершено розмінування села Посад-Покровське. Відновлено електро- й водопостачання. Триває робота над доведенням води до домівок. Будівництво перших об'єктів має розпочатись уже цього місяця.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів про розмінування Циркунівської громади на 90%. Також там відновлені всі комунікації. Область планує відбудову житлової інфраструктури в Ізюмі, Дергачах та ще низці населених пунктів.

У місті Тростянець на Сумщині, як повідомив голова ОВА Володимир Артюх, всі заплановані заходи з підготовки проєктів виконані. Почалися роботи з будівництва розв’язки, до середини серпня мають розпочатися роботи з відновлення вокзалу.

У селі Ягідне на Чернігівщині, за словами голови ОВА В’ячеслава Чауса, відновлення в межах пілотного проєкту відбуватиметься в три черги. Перша - це приватні житлові будинки, друга черга - клуб і бібліотека, третя - створення меморіалу в школі, де росіяни влаштували катівню для мешканців. Крім цього, у неділю, 9 липня, відбудуться громадські слухання щодо проєкту, щоб люди визначились, у якому стилі відновлюватиметься село.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко поінформував про процес відбудови Бородянки й Мощуна. У Бородянці відновлено електро-, тепло- й водопостачання. Розпочали роботи з капітального ремонту 4-х багатоквартирних будинків за програмою United24. За кошти міжнародних партнерів відновлюються школа й дитячий садок. У Мощуні найближчим часом планується капітальний ремонт основної дороги до майбутнього меморіалу. За кошти міжнародних партнерів відновлюється амбулаторія, а також визначається земельна ділянка для побудови школи й дитячого садочка.

Як повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, спільно з Мінінфраструктури відновлено вже 70% усіх знищених об’єктів. Триває робота із захисту енергооб’єктів. Також область готується не лише до проєктів відновлення, але й розвитку інфраструктурних проєктів, які вкрай необхідні для Житомирщини.

Очільник Миколаївської області Віталій Кім висловив низку пропозицій щодо комплексного відновлення населених пунктів, які дозволять суттєво пришвидшити будівництво. Також голова Донецької ОВА Павла Кириленка висловив основну потребу - відновлення доріг оборонного призначення.

Зазначається, що у Дніпропетровській області найбільш нагальною потребою є відновлення водопостачання у населені пункти через знищення росіянами Каховського водосховища. За інформацією ОВА, запущено водопостачання до міста Покров. Розпочато роботи з прокладання водогону в Марганець і Нікополь, однак орієнтовно в серпні-вересні водопостачання має бути відновлено.

  • У березні Світовий банк оцінив відновлення економіки України у $411 млрд.
  • 7 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про досягнення домовленостей щодо реалізації двох проєктів із відновлення. Один із них стосується транспорту.
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Війна з Росією
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Денис Шмигаль
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