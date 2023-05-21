По 12 літаків за раз: Ігнат вважає, що винищувачі F-16 Україні передаватимуть підрозділами
Новітні західні винищувачі F-16 Україні передаватимуть підрозділами - спочатку можуть передати кілька десятків машин
Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи - це найменше - ескадрилья. А в нашому варіанті - це 12 плюс літаків", - сказав він.
Ігнат додав, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків: Су-24; Су-25; МіГ-29; Су-27. За словами речника, всі ці типи літаків може замінити багатоцільовий літак F-16.
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"Кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав він.
- 19 травня президент США Джо Байден заявив, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Також стало відомо, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни.
- 20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні поки не отримала винищувачі F-16, оскільки під час контрнаступу вирішальну роль відіграватимуть інші види озброєння.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
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