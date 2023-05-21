Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ніхто не буде передавати поштучно ці літаки. Їх передаватимуть підрозділами. Авіаційні підрозділи - це найменше - ескадрилья. А в нашому варіанті - це 12 плюс літаків", - сказав він.

Ігнат додав, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків: Су-24; Су-25; МіГ-29; Су-27. За словами речника, всі ці типи літаків може замінити багатоцільовий літак F-16.

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"Кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав він.