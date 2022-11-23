"Побажав молдовському народу стійкості": Шмигаль обговорив відновлення енергетичних систем з прем'єркою Гаврилицею
Прем'єр-міністри України Денис Шмигаль та Молдови Наталія Гаврилиця обговорили питання відновлення енергетичних систем після ракетних атак армії РФ
Про це написав у твіттері глава уряду.
"Відновлення наших енергетичних систем після російських атак обговорили з ПМ Молдови Наталією Гаврилицею. Енергетики роблять все, щоб подолати наслідки терору. Побажав молдовському народу стійкості. Разом із друзями у нас для Росії одна відповідь: "Краще в темряві, але БезВас", - зазначив Шмигаль.
- 23 листопада у Молдові відключили електроенергію по всій країні через обстріли української енергосистеми. "Росія залишила Молдову в безодні. Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас у темряві та холоді, який навмисно вбиває людей із простого бажання залишати інші народи у бідності та приниженні", - заявила президентка країни Санду.
- Міністерство закордонних справ Молдови викликало російського посла через обстріли енергетичних об'єктів України.
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