Побили адвоката й перешкоджали його діяльності: ДБР оголосило про підозру чотирьом правоохоронцям
ДБР повідомило про підозру працівниці Святошинського управління поліції Києва та трьом патрульним, які побили адвоката та перешкоджали його професійній діяльності
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У липні 2020 року адвокат став випадковим свідком затримання поліцейськими подружжя через підозру в зберіганні наркотиків.
Він запропонував правову допомогу й усно уклав з чоловіком і жінкою відповідну угоду. Одразу після цього адвокат надав посвідчення та висунув законну вимогу зняти з його підзахисних кайданки, проте поліцейські відмовились.
Також після прибуття слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції інспекторка відділу дізнання не допустила захисника до місця проведення огляду події й наказала покинути його. Крім того, вона заборонила знімати дії слідчих на телефон, попри законні вимоги адвоката й затриманого.
Патрульні відштовхнули адвоката, коли той спробував підійти до підзахисного вибили з його рук телефон, повалили на землю та кілька разів ударили.
Потім на нього надягли кайданки й доставили до відділу поліції.
Інспектор відділу дізнання підозрюють у втручанні в діяльність захисника з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 397 КК України), двох патрульних - у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), а одному інспектору патрульної поліції інкримінують обидві статті.
Їм загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
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