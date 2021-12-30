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Побили адвоката й перешкоджали його діяльності: ДБР оголосило про підозру чотирьом правоохоронцям

30 грудня, 2021 четвер
13:01
Кримінал

ДБР повідомило про підозру працівниці Святошинського управління поліції Києва та трьом патрульним, які побили адвоката та перешкоджали його професійній діяльності

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У липні 2020 року адвокат став випадковим свідком затримання поліцейськими подружжя через підозру в зберіганні наркотиків.

Він запропонував правову допомогу й усно уклав з чоловіком і жінкою відповідну угоду. Одразу після цього адвокат надав посвідчення та висунув законну вимогу зняти з його підзахисних кайданки, проте поліцейські відмовились.

Також після прибуття слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції інспекторка відділу дізнання не допустила захисника до місця проведення огляду події й наказала покинути його. Крім того, вона заборонила знімати дії слідчих на телефон, попри законні вимоги адвоката й затриманого.

Патрульні відштовхнули адвоката, коли той спробував підійти до підзахисного вибили з його рук телефон, повалили на землю та кілька разів ударили.

Потім на нього надягли кайданки й доставили до відділу поліції.

Інспектор відділу дізнання підозрюють у втручанні в діяльність захисника з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 397 КК України), двох патрульних - у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), а одному інспектору патрульної поліції інкримінують обидві статті.

Їм загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
 

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