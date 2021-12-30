Побили адвоката й перешкоджали його діяльності: ДБР оголосило про підозру чотирьом правоохоронцям

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



У липні 2020 року адвокат став випадковим свідком затримання поліцейськими подружжя через підозру в зберіганні наркотиків.



Він запропонував правову допомогу й усно уклав з чоловіком і жінкою відповідну угоду. Одразу після цього адвокат надав посвідчення та висунув законну вимогу зняти з його підзахисних кайданки, проте поліцейські відмовились.



Також після прибуття слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції інспекторка відділу дізнання не допустила захисника до місця проведення огляду події й наказала покинути його. Крім того, вона заборонила знімати дії слідчих на телефон, попри законні вимоги адвоката й затриманого.



Патрульні відштовхнули адвоката, коли той спробував підійти до підзахисного вибили з його рук телефон, повалили на землю та кілька разів ударили.



Потім на нього надягли кайданки й доставили до відділу поліції.



Інспектор відділу дізнання підозрюють у втручанні в діяльність захисника з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 397 КК України), двох патрульних - у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), а одному інспектору патрульної поліції інкримінують обидві статті.



Їм загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.



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