Побиття танцюриста Дорофеєвої: потерпілий вийшов з коми, у якій пробув 15 днів
Танцюрист шоу-балету співачки Надії Дорофєєвої, якого побив працівник Управління державної охорони, вийшов із коми
Про це співачка повідомила в Instagram.
Вона спілкувалася з мамою хлопця, яка повідомила, що танцюрист вийшов із коми.
Євген пробув у комі 15 днів.
Співробітник УДО, який здійснив напад перебуває в СІЗО, його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.
Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
- У Києві побили танцівника шоубалету співачки Дорофеєвої, нападник виявився працівником УДО.
- Працівника УДО, підозрюваного у побитті 22-річного хлопця, взято під варту на 60 діб.
- Працівника УДО звільнили з посади.
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