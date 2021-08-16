Побиття танцюриста Дорофеєвої: потерпілий вийшов з коми, у якій пробув 15 днів

Про це співачка повідомила в Instagram.

Вона спілкувалася з мамою хлопця, яка повідомила, що танцюрист вийшов із коми.

Євген пробув у комі 15 днів.

Співробітник УДО, який здійснив напад перебуває в СІЗО, його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.