Поблизу Авдіївки збили російський Су-25, - журналіст Цаплієнко
У неділю, 26 лютого, бійці ППО 110 бригади збили під Авдіївкою російський штурмовик Су-25
Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
Також він зазначив, що ворожого пілота взяли в полон.
"Повідомляють, що сьогодні під Авдіївкою 110 бригада збила штурмовик Су-25 ВКС Росії, пілота нібито взяли в полон, чекаємо на підтвердження інформації", - йдеться у повідомленні, яке опублікували о 15:00.
О 16:21 військові підтвердили, що бійці ППО 110 бригади влучили в лівий двигун літака, а через кілька секунд у ворожого Су-25 відмовив і правий.
- Вранці 26 лютого на військовому аеродромі Мачулищі, що біля Мінська, сталося два вибухи, було пошкоджено російський військово-транспортний літак та снігоприбиральну техніку.
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