Поблизу Авдіївки збили російський Су-25, - журналіст Цаплієнко

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Також він зазначив, що ворожого пілота взяли в полон.

"Повідомляють, що сьогодні під Авдіївкою 110 бригада збила штурмовик Су-25 ВКС Росії, пілота нібито взяли в полон, чекаємо на підтвердження інформації", - йдеться у повідомленні, яке опублікували о 15:00.

О 16:21 військові підтвердили, що бійці ППО 110 бригади влучили в лівий двигун літака, а через кілька секунд у ворожого Су-25 відмовив і правий.