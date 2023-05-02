Поблизу Бахмута загинули двоє канадських добровольців з Інтернаціонального легіону
Минулого тижня у боях за Бахмут загинули двоє канадських добровольців, які служили в Інтернаціональному легіоні
Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
"27-річний мешканець Калгарі Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в українському Інтернаціональному легіоні", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що надвечір 26 квітня, коли канадські добровольці разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута, їх накрив артилерійський вогонь військ РФ.
"Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули", - стверджує CBC News із посиланням на командира військовослужбовців.
За інформацією видання, Портер і Зеленко раніше служили у Збройних силах Канади, але пішли у відставку перш ніж приєднатися до українського Інтернаціонального легіону. "За словами їхнього командира, двоє чоловіків стали близькими друзями", - вказується у публікації.
Тіло Зеленка вже вдалося знайти й доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають.
Всього, за неофіційними даними, загалом на війні в Україні загинули п’ятеро громадян Канади.
- Нагадаємо, у Польщі канадські інструктори-сапери навчають ЗСУ мінної безпеки в межах операції UNIFIER у Польщі.
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