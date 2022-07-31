Про це повідомив начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у телеграмі.

"Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян", - наголосив він.

Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який також намотали на шию вбитого. Усе свідчить про те, що перед смертю чоловіка душили.

"Це вже друге захоронення, яке ми тут знаходимо. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів", - зауважив Андрій Нєбитов.

30 квітня в Бучанському районі Київщини знайшли тіла трьох чоловіків, яких окупанти спершу довго катували, а потім убили.

29 травня біля колишніх позицій РФ під Макаровом на Київщині знайшли тіло 38-річного українця, забитого окупантами до смерті.

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