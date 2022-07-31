Поблизу Бородянки, біля колишніх позицій РФ, знайшли тіло задушеного чоловіка
У Новому Заліссі на Київщині, біля колишніх позицій РФ, знайшли тіло зв'язаного та задушеного окупантами чоловіка
Про це повідомив начальник Нацполіції Київщини Андрій Нєбитов у телеграмі.
"Окупанти жорстоко закатували мирного жителя в Новому Заліссі. Тіло ми виявили поряд із колишніми позиціями росіян", - наголосив він.
Руки загиблого були зв‘язані мотузкою із кріпленням через залізний карабін буксирувального троса, який також намотали на шию вбитого. Усе свідчить про те, що перед смертю чоловіка душили.
"Це вже друге захоронення, яке ми тут знаходимо. Кілька місяців тому через дорогу виявили тіло вбитого переселенця з Донецька. Чергове страшне свідчення воєнних злочинів агресорів", - зауважив Андрій Нєбитов.
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