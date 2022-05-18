Поблизу Чорнобиля сталась лісова пожежа, запах гару чути у Києві
На півночі Київської області поблизу Чорнобиля виникла лісова пожежа
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Київській області.
Пожежа сталась поблизу с.Страхолісся Вишгородського району.
"Виникло загоряння лісової підстилки. Площа пожежі наразі встановлюється. На місці працюють підрозділи ДСНС України.
Під час пожежі наші вогнеборці врятували місцеву мешканку с. Страхолісся", - йдеться у звіті.
Станом на 22:00 до гасіння було залучено 26 людей особового складу та 6 одиниць техніки служби. Гасіння пожежі ускладнюється зміною пориву вітру. Оновленої інформації поки немає.
Мешканці Києва відзначають, що відчувають запах гару у столиці.
- У Києві погіршилася якість повітря через пожежі.
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