Поблизу Маріуполя росіяни формують колони військової техніки та їдуть у бік Бердянська, - Андрющенко
У Мангуші біля Маріуполя російські загарбники формують колони військової техніки і відправляють її в бік Бердянська
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Не лише з Маріуполя. З шостої ранку від комбікормового заводу в с. Мангуш по вул. Мира росіяни формують колони військової техніки та відправляють у бік Бердянська", - наголосив він.
- 9 липня російська військова техніка й автобуси з окупантами виїхали з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська.
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