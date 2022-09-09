Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Не лише з Маріуполя. З шостої ранку від комбікормового заводу в с. Мангуш по вул. Мира росіяни формують колони військової техніки та відправляють у бік Бердянська", - наголосив він.

9 липня російська військова техніка й автобуси з окупантами виїхали з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська.

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