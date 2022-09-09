English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Поблизу Маріуполя росіяни формують колони військової техніки та їдуть у бік Бердянська, - Андрющенко

Поблизу Маріуполя росіяни формують колони військової техніки та їдуть у бік Бердянська, - Андрющенко

9 вересня, 2022 п'ятниця
15:32
війна з Росією окупанти

У Мангуші біля Маріуполя російські загарбники формують колони військової техніки і відправляють її в бік Бердянська

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Не лише з Маріуполя. З шостої ранку від комбікормового заводу в с. Мангуш по вул. Мира росіяни формують колони військової техніки та відправляють у бік Бердянська", - наголосив він.

  • 9 липня російська військова техніка й автобуси з окупантами виїхали з Маріуполя в бік лінії фронту, до Бердянська.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Маріуполь
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Петро Андрющенко
Читайте також:
російські окупанти
6 вересня, 2022 вiвторок
Підіймають білий прапор. На Півдні окупанти здаються у полон, - Наталія Гуменюк
Володимир Путін
8 вересня, 2022 четвер
Муніципальні депутати Петербурга ухвалили звернення у держдуму: вимагають звинуватити Путіна у держзраді
Ramstein Рамштайн
8 вересня, 2022 четвер
У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.79
    Купівля 39.79
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.62
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 вересня
16:38
Микола Дембович
В Україні ліквідували найманця з РФ, командира "деенерівців", - офіцер ЗСУ Штефан
16:20
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 4–9 вересня. Харківщина
16:17
Бен Ходжес
Україна може повернути Крим протягом року, - генерал Ходжес
16:12
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
На Запоріжжі росіяни протягом доби зруйнували 28 цивільних об'єктів
16:07
ЗАЕС і МАГАТЕ
У проєкті резолюції ради МАГАТЕ міститься заклик до РФ покинути Запорізьку АЕС, - Reuters
16:03
Ексклюзив
електропідстанція, пошкоджена ракетним ударом
В Україні зруйновано понад 400 обʼєктів, які забезпечують теплопостачання, - виконавчий директор Асоціації міст Слобожан
16:02
Ексклюзив
карта Харківщина
На Ізюмському напрямку тривають танкові бої, а місцеві жителі, окрилені успіхами ЗСУ, виганяють окупантів з хат, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ" Сабій
14:54
прапор України
Нацгвардійці підняли синьо-жовтий прапор над Волоховим Яром на Харківщині
14:51
Ексклюзив
БТР М113
Тільки три країни здатні передати Україні БТРи та БМП негайно, - спеціаліст у галузі бронетехінки Саламаха
14:50
Оновлено
Окупанти обстріляли Харків
Окупанти обстріляли Харків з РСЗВ: поранено 10 людей, троє з них - діти
14:46
Джо Байден
На порядку денному - конфлікти в Україні та Сирії: у вересні відбудеться зустріч між президентами США й Туреччини
14:40
Михайло Фрідман
Фрідман пропонує Україні $1 млрд у надії на зняття санкцій, - WSJ
14:27
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Наступи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині різні, - військовий експерт Целуйко
14:27
ЗСУ
"Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед": Залужний показав, як зустрічають українських воїнів мешканці звільнених населених пунктів
14:18
на фото: бурштинова плита
Найбільша бурштинова плита: у Житомирі фіксують національний рекорд України
14:15
Єлизавета ІІ
Прощавай, королево! Як Єлизавета ІІ і її родина підтримували Україну у війні з РФ
14:01
PR
Замість дня народження – допомога армії: 23 дрони для ЗСУ від FAVBET на річницю компанії
13:56
Гуманітарний проєкт Common Help UA та Наркевицька громада разом з волонтерським рухом з липня розпочали виготовляти смачну консервацію для людей, які потребують підтримки
13:49
Ексклюзив
Віктор Бобиренко
Справи проти волонтерів - це провокації, їх можуть вчиняти або росіяни, або ОП, - політолог Бобиренко
13:49
Ексклюзив
Карта Харківщина
Позитивна динаміка по відсіканню Ізюмського угрупування ворога триває, але він спробує зібрати сили на відбиття втрачених позицій на Харківщині, - Згурець
13:46
окупанти Мелітополь
В Мелітополі тисячі окупантів і російської техніки ховають у сільгоспангарах, - мер
13:42
Молдова
Авіакомпанія Air Moldova відновить рейси до Москви
13:41
Колабораційна діяльність
"Український медіа-центр "Таврія"": на Одещині викрили двох осіб, які планували поширювати російську пропаганду
13:39
білоруські військові
Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі "звільнення територій"
12:50
ОТРК "Іскандер-М"
У армії РФ залишилося менш ніж 200 "іскандерів", тож по Україні окупанти гатять старими ракетами С-300, - розвідка
12:48
Путін
Путін не бажає здатися, він усе ще хоче знищити Україну, - міністр закордонних справ Австрії
12:46
на фото: АЕС
У Словаччині на АЕС Моховце запустили перший добудований реактор
12:34
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 вересня: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
12:28
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано
Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі, заклад зруйновано
12:20
морська міна
У Чорном морі поруч із судном ВМС Румунії вибухнула міна
12:18
шенгенська віза шенген
ЄС повністю призупиняє спрощений візовий режим із Росією
12:13
внутрішні переселенці
Незалежно від адреси в документах: ВПО отримуватимуть соціальні послуги за місцем фактичного перебування
11:59
Польща запропонувала європейським країнам купувати у неї САУ Krab для України
11:37
Ексклюзив
газ
Росія буде отримувати надприбутки через торгівлю енергоносіями весь 2023 рік, - експерт з енергетики Рябцев
11:30
Вибухи
Жителі Київщини 9 вересня можуть почути вибухи: ОВА попередила про утилізацію боєприпасів
11:23
КНДР оголосила себе ядерною державою з правом "превентивного удару" по супротивнику
11:03
віслюк осел
Учені виявили в ДНК віслюка час одомашнення в Африці
11:00
Анонс
війна та волонтери
Як жінки обороняють Україну на фронті
10:39
Латвія
Латвія обмежила в'їзд громадянам РФ
10:36
Матеуш Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV