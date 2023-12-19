Поблизу Марокко у морі врятували 115 мігрантів, які прямували у Європу

Про це пише Сіньхуа із посиланням на армію Марокко.

Зазначається, що мігранти у двох суднах рухалися до іспанських Канарських островів.

"Усі мігранти були із африканських країн, розташованих на південь від Сахари", - йдеться у матеріалі.

Сіньхуа зауважує, що Марокко останнім часом стало популярною країною серед африканських мігрантів, охочих дістатися Європи у пошуках кращих умов життя.

"За даними Міжнародної організації з міграції, щонайменше 559 людей загинули, намагаючись дістатися з північно-західної Африки до Канарських островів минулого року", - стверджує Сіньхуа.