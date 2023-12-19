Поблизу Марокко у морі врятували 115 мігрантів, які прямували у Європу
Берегова охорона Марокко за добу урятувала в морі поблизу узбережжя країни 115 нелегальних мігрантів
Про це пише Сіньхуа із посиланням на армію Марокко.
Зазначається, що мігранти у двох суднах рухалися до іспанських Канарських островів.
"Усі мігранти були із африканських країн, розташованих на південь від Сахари", - йдеться у матеріалі.
Сіньхуа зауважує, що Марокко останнім часом стало популярною країною серед африканських мігрантів, охочих дістатися Європи у пошуках кращих умов життя.
"За даними Міжнародної організації з міграції, щонайменше 559 людей загинули, намагаючись дістатися з північно-західної Африки до Канарських островів минулого року", - стверджує Сіньхуа.
- 17 грудня стало відомо, що біля берегів Лівії затонув човен з мігрантами: 61 людина вважається зниклою безвісти, серед них діти.
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