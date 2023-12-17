Біля Лівії затопило човен з мігрантами: 61 людина вважається зниклою безвісти, серед них діти

Про це повідомляє Міжнародна організація з міграції (МОМ), передає BBC.News.

В ООН повідомили, що в суботу, 16 грудня, судно покинуло місто Зувара з приблизно 86 людьми на борту.

Зазначається, що човен затопили високі хвилі, а 61 мігрант, зокрема діти, вважаєються зниклими безвісти або загиблими.

Більшість жертв була вихідцями з Нігерії, Гамбії та інших африканських країн, повідомляє агенство ООН.

Там також додають, що 25 осіб, які вижили, були переведені до лівійського центру, отримали медичну допомогу.

Речник МОМ назвав кількість загиблих 2023 року "драматичним числом, яке, на жаль, демонструє, що робиться недостатньо для порятунку життів на морі", адже за оцінками МОМ, лише цього року під час спроби перетину потонули понад 2200 людей.

Лівія є одним з основних пунктів відправлення для мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море та потрапити в Європу.