На Канарські острови прибула рекордна кількість мігрантів з Африки

Про це повідомляє Reuters.

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що цього року на них прибули рекордні 32 000 мігрантів. Це спричинило плутанину з реєстрацією дітей, яких поліція ідентифікувала, як повнолітніх.

"У нас немає ні ресурсів, ні спокою, щоб впоратися з лавиною мігрантів", - додав він, звинувативши поліцію в помилках при оформленні документів, оскільки близько 100 неповнолітніх щодня прибувають на архіпелаг.

Класифікація дітей як дорослих означає, що замість того, щоб отримати додаткову підтримку в пошуку житла та освіти до 18 років, вони майже відразу будуть змушені дбати про себе самостійно.

Наразі на старій військовій базі в горах Тенерифе близько 2 000 мігрантів очікують переведення на материкову Іспанію або дозволу поїхати в іншу частину Європи.

Осиротілий під час перевороту на батьківщині в Гвінеї, підліток Мусса Камара вийшов у море на дерев'яному човні разом з 240 іншими мігрантами, витримавши 11-денну подорож, половину з яких без їжі та прісної води, перш ніж досягти Канарських островів.

За словами мандрівників, двадцять людей загинули в дорозі, їхні тіла скинули в море, і це ще одна жертва одного з найнебезпечніших міграційних маршрутів у світі.

Коли Камара дістався острова поліція зареєструвала його як дорослого, і його не пустили до центру для неповнолітніх, де він мав би кращі умови.

Хоча для підтвердження його віку необхідний аналіз кісткової тканини, документи Червоного Хреста підтверджують, що Камарі 15 років, а не 18, як стверджує поліція, яка зареєструвала його та його друга з однаковою датою народження - 1 січня 2005 року.