Поблизу Новоселівки російські окупанти розмістили БМП, танки та артилерію
Російські окупаційні війська розмістили на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка артилерійські установки, танки та БМП
Про це передає пресцентр штабу ООС.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, які зафіксовані спостерігачами Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ та оприлюднені у звіті від 12 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки, порушуючи як лінії відведення, так і розміщуючи її в зоні безпеки.
Так, на непідконтрольних уряду територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка, з порушенням лінії відведення розміщені 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 та 15 одиниць танків, в районі безпеки - 7 одиниць БМП.
"Зазначені дії можуть свідчити про посилення підрозділів на лінії зіткнення з метою збільшення збройних провокацій та подальшого загострення ситуації", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі наголошують, що російські окупаційні війська вчергове заборонили пересування команді Місії на блокпості поблизу населеного пункту Староласпа та затримали на пів години на блокпості біля населеного пункту Дебальцеве.
Крім того, у населеному пункті Нова Мар’ївка прокремлівські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї (15 черг) по БПЛА СММ малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.
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