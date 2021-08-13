Поблизу Новоселівки російські окупанти розмістили БМП, танки та артилерію

Про це передає пресцентр штабу ООС.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, які зафіксовані спостерігачами Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ та оприлюднені у звіті від 12 серпня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки, порушуючи як лінії відведення, так і розміщуючи її в зоні безпеки.

Так, на непідконтрольних уряду територіях, на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка, з порушенням лінії відведення розміщені 3 одиниці самохідних артилерійських установок 2С1 та 15 одиниць танків, в районі безпеки - 7 одиниць БМП.

"Зазначені дії можуть свідчити про посилення підрозділів на лінії зіткнення з метою збільшення збройних провокацій та подальшого загострення ситуації", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі наголошують, що російські окупаційні війська вчергове заборонили пересування команді Місії на блокпості поблизу населеного пункту Староласпа та затримали на пів години на блокпості біля населеного пункту Дебальцеве.

Крім того, у населеному пункті Нова Мар’ївка прокремлівські найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї (15 черг) по БПЛА СММ малого радіуса дії, про політ якого повідомлялося заздалегідь.

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