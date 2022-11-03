Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, вибухи пролунали в районі залізничного мосту, яким росіяни перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок.

"4 гучні вибухи та густа бавовна в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився", – написав Федоров.

Село Світлодолинське розташоване на лівому березі річки Молочна. Через село проходять автомобільна дорога Т 0401 і залізниця, станція Світлодолинська.

Як розповів в ефірі Еспресо депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук, вранці 3 листопада у Мелітополі вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb