Поблизу окупованого Мелітополя пролунала серія вибухів у районі залізничного мосту
Чотири гучні вибухи пролунали сьогодні, 3 листопада, в селі Світлодолинське біля Мелітополя
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, вибухи пролунали в районі залізничного мосту, яким росіяни перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок.
"4 гучні вибухи та густа бавовна в селі Світлодолинське в районі залізничного мосту, яким рашисти перевозять свою військову техніку на Запорізький напрямок. Тиждень тому міст був пошкоджений, тож сподіваюсь на цей раз остаточно втомився", – написав Федоров.
Село Світлодолинське розташоване на лівому березі річки Молочна. Через село проходять автомобільна дорога Т 0401 і залізниця, станція Світлодолинська.
- Як розповів в ефірі Еспресо депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук, вранці 3 листопада у Мелітополі вибухнула військова база окупантів з центром координації ефесбешників.
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