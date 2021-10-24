Поблизу Шепетівки 700 поліцейських, нацгвардійців та рятувальників цілу ніч шукали хлопчика, що загубився під час збору ягід

Вчора, 23 жовтня, близько 18:00 години до Шепетівського районного управління поліції Хмельницької області надійшло повідомлення про те, що в лісі біля села Конотоп зник 10-річний хлопчик. Про його зникнення повідомили батьки, мешканці села Михайлючка Шепетівського району, які спочатку намагалися самостійно розшукати сина, проте пошуки були марними. Тоді вони звернулись за допомогою до поліції, розповідає Еспресо.TV.

Поліцейські Шепетівського та сусідніх районів, працівники ювенальної превенції, кінологічної служби, апарату Головного управління Хмельницької області, а також військовослужбовці Національної гвардії України і рятувальники були підняті по тривозі. Допомагали з пошуками й односельці хлопчика.



"Загалом близько 700 чоловік обстежували лісові хащі, стежки та прилеглу до лісу територію. Пошуки тривали всю ніч, однак роботи ускладнював дощ та темна пора доби.

Вже сьогодні зранку на зниклу дитину натрапила жителька села Мальованка. Близько 07:00 вона помітила біля свого помешкання незнайомого хлопчика", - наводять подробиці у Нацполіції.















Небайдужа пенсіонерка запросила знесиленого хлопчика до себе, нагодувала та обігріла. З’ясувалось, що це той самий Миколка, якого шукали усю ніч. Тоді жінка викликала поліцію.

Як з’ясувалось, хлопчик заблукав у лісі під час збору ягід. Він розгубився, тому що не зміг розшукати батьків. Вибрав стежину у лісі і слідував нею декілька годин, аж поки не натрапив на село. Микола дістався найближчої хати. На жаль, вона виявилась порожньою, тому він просто ліг посеред мерзлої трави та заснув. На ранок рушив далі на пошук допомоги. На щастя, дитині таки пощастило зустріти небайдужу жінку.

Наразі поліцейські повернули втомленого, але щасливого Миколу мамі. Після огляду медиків він повертається додому.

"Шановні батьки, звертаємось до вас із попередженням: не залучайте дітей в темну пору доби до збору ягід та грибів. А якщо вам доводиться відправлятися у лісові масиви з дітьми - пильно стежте за їх безпекою", - наголошують правоохоронці.





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