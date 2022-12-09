Поблизу української станції "Вернадський" вилупилось перше пінгвіненя
У субарктичних пінгвінів, які проживають поблизу української станції "Академік Вернадський" в Антарктиді (острів Галіндез), вилупилося перше в цьому сезоні пташеня
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Згідно з повідомленням, пташеня, як і перші яйця, знайшли біологиня Марта Дзиндра та сисадмін Володимир Хомко.
"Моніторинг гнізд пінгвінів на нашому острові Галіндез – це частина щоденної роботи біологів, але от саме нині ми порахували за днями, що з перших яєць якраз мають почати вилуплюватися пінгвінята. Перевірили гнізда на мисі Пінгвін-поінт, де в листопаді виявили найперші яйця, але там було тихо. Потому вирушили на сусідній мис Піджн-поінт. Підійшли до гнізд, затихли – і тут почули зовсім тоненький голосок малечі, а відтак – побачили й горду матусю", – розповіла про знахідку Марта Дзиндра.
У науковому центрі зазначили, що зовсім скоро біля "Вернадського" будуть сотні пінгвінят.
- У вересні біля "Академіка Вернадського" народилися перші в цьому сезоні дитинчата тюленів.
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