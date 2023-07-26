Поблизу узбережжя Нідерландів загорілося судно з автівками: одна людина загинула, є постраждалі
Увечері вівторка, 25 липня, біля північного краю Нідерландів спалахнуло вантажне судно, яке перевозило майже 3 тисячі автомобілів. Внаслідок цього одна людина загинула, ще декілька членів екіпажу отримали травми
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що вантажний корабель Fremantle Highway, зареєстрований у Панамі, прямував з німецького порту Бремергафен до Порт-Саїда в Єгипті. Судно перевозило 2857 автомобілів, 25 з них були електричними. На борту було 23 членів екіпажу.
Коли почалася пожежа, корабель пропливав за 27 км на північ від голландського острова Амеланд. Берегова охорона Нідерландів припускає, що ймовірним джерелом загоряння був саме один з електромобілів.
За їхніми словами, екіпаж намагався самостійно загасити вогонь, але не вдалось. Постраждалих на борту доставили гелікоптером до медичних закладів на материку. За словами речника, вони надихалися диму або отримали травми під час евакуації.
Уранці, 26 липня, 199-метрове судно успішно відбуксирували із судноплавних шляхів.
- Під час обстрілу українського дунайського порту Рені в Одеській області, який росіяни здійснили 24 липня, зазнало пошкоджень румунське судно.
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