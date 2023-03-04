Поблизу Запоріжжя ворог завдав удару по селу: пошкоджено будинки
Російська армія завдала удару по селу Мар'ївка Запорізької області, яке розташоване на правому березі Дніпра. Унаслідок цього пошкоджено будинки
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Росіяни обстріляли с. Мар'ївка у Запорізькому районі. Були пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - зазначив Єрмак.
- Станом на ранок 4 березня зафіксовано обстріли щонайменше 20 міст і сіл на Донеччині: пошкоджено медичний заклад, будинки й промислові об'єкти; є поранені.
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