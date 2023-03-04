Росіяни атакували Донеччину: пошкоджено будинки, є поранені
Станом на ранок 4 березня зафіксовано обстріли щонайменше 20 міст і сіл на Донеччині: пошкоджено медичний заклад, будинки й промислові об'єкти; є поранені
Про це поінформувала Донецька ОВА в телеграмі.
Увечері 3 березня російська армія з РСЗВ "Смерч" ударила по Камишівці, що в Новогродівській ТГ. У селі пошкоджено медичний заклад, однак минулося без постраждалих.
Донецький напрямок: в Очеретинській громаді пошкоджено 8 будинків: в Соловйовому, Тоненькому та Ласточкиному.
"Ввечері відбувся артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на трьох вулицях. У Курахівській громаді під обстрілами Курахове і Курахівка, у Мар'їнській - Мар'їнка, Красногорівка і Катеринівка, без жертв", - ствердили в ОВА.
Горлівський напрямок: ранком від дій окупантів мирний мешканець Часового Яру дістав поранення У Торецькій громаді під вогнем опинилися 5 будинків, у Соледарській громаді - Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка та Міньківка.
Лисичанський напрямок: "у Званівській громаді поранено 1 людину, пошкоджено 6 будинків у Переїзному і 3 у Званівці. У Сіверську зруйновано будинок, пошкоджено промислові об'єкти. Зафіксовано 11 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади", - зазначили в адміністрації.
- Нагадаємо, кількість людей, які загинули внаслідок ракетного удару вночі проти 2 березня по житловому будинку в Запоріжжі, зросла до десяти.
- Упродовж доби 3 березня російська армія гатила по Херсонщині: пошкоджено багатоквартирні будинки й підприємство, є загиблий, десятеро людей дістали поранення.
- Уночі 4 березня росіяни атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ранком - Нікополь: пошкоджено 4 будинки, лінію електропередачі й підприємство.
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