Почалася розробка серіалу за мотивами "Сутінок" Стефані Майєр, - ЗМІ
Відома кіносага "Сутінки", за мотивами книг Стефані Майєр, отримає серіал-адаптацію
Про це пише The Hollywood Reporter, посилаючись на власні джерела.
Наразі серіал знаходиться на ранній стадії розробки, ним займається Lionsgate Television. Джерела видання повідомляють, що Стефані Майєр візьме участь у створенні адаптації.
Сценарій писатиме Шинед Дейлі, відомий своєю роботою над проєктом "Ходячі мерці: Потойбічний світ".
Наразі не відомо, чи це буде ремейк оригінальної серії книг, або ж серіал доповнить попередню кіносагу. Серіал за "Сутінками" знаходиться на початку розробки, тож ще немає інформації, на якій платформі він виходитиме.
- HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за сценарієм книг про Гаррі Поттера, авторка всесвіту Джоан Роулінг стане виконавчою продюсеркою.
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