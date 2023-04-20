Почалася розробка серіалу за мотивами "Сутінок" Стефані Майєр, - ЗМІ

Про це пише The Hollywood Reporter, посилаючись на власні джерела.

Наразі серіал знаходиться на ранній стадії розробки, ним займається Lionsgate Television. Джерела видання повідомляють, що Стефані Майєр візьме участь у створенні адаптації.

Сценарій писатиме Шинед Дейлі, відомий своєю роботою над проєктом "Ходячі мерці: Потойбічний світ".

Наразі не відомо, чи це буде ремейк оригінальної серії книг, або ж серіал доповнить попередню кіносагу. Серіал за "Сутінками" знаходиться на початку розробки, тож ще немає інформації, на якій платформі він виходитиме.