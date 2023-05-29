Початок тижня в Україні буде теплим, але ймовірні дощі: синоптик Наталка Діденко про погоду на 30 травня
У вівторок, 30 травня, в Україні прогнозують теплу погоду, свіжіше буде лише на Харківщині, місцями можливі опади
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Початок нового синоптичного тижня в Україні буде теплим.
30 травня денна температура повітря становитиме +22...+26 °C.
Невеликий осередок холоднішого повітря сяде тимчасово на Харківщину - завтра вдень тут передбачається свіжіше повітря +18...+21 °C.
Дощі, місцями з грозами, пройдуть у східних областях та у південній частині, окрім Одещини - там сухо.
Також дощі ймовірні на заході, окрім Тернопільщини та Хмельниччини.
На решті території України - без опадів.
Вітер завтра північно-східний, невеликий або помірний.
У Києві вівторок обіцяє хорошу погоду: без опадів та +25 °C.
Фото: Наталка Діденко
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