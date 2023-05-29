Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Початок нового синоптичного тижня в Україні буде теплим.

30 травня денна температура повітря становитиме +22...+26 °C.

Невеликий осередок холоднішого повітря сяде тимчасово на Харківщину - завтра вдень тут передбачається свіжіше повітря +18...+21 °C.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть у східних областях та у південній частині, окрім Одещини - там сухо.

Також дощі ймовірні на заході, окрім Тернопільщини та Хмельниччини.

На решті території України - без опадів.

Вітер завтра північно-східний, невеликий або помірний.

У Києві вівторок обіцяє хорошу погоду: без опадів та +25 °C.

Фото: Наталка Діденко