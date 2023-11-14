Почнеться процес дрейфу російської влади: Клімкін про ймовірні події у РФ після виборів президента
Дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін вважає, що після президентських виборів російські еліти намагатимуться грати більшу роль
Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"У розумінні російського керівництва, і це не тільки Путін, а й російське населення, що Україна не є окремою нацією і окремою державою. Що Україна не має належати до Заходу, це все не сприймається в Росії. Фундаментальна проблема Росії - це не тільки Путін. Найфундаментальніша проблема Росії - це росіяни і їхня ментальність", - підкреслив Клімкін.
За словами дипломата, не варто розраховувати на те, що після того, як перезавантажиться путінський режим у якусь реальність, у Росії фундаментально стане краще.
"Не виключаю, що у зв'язку з президентськими виборами наступного року або після них, почнеться процес своєрідного дрейфу російської влади й відбудуться суттєві зміни. У будь-якому разі російські еліти розуміють куди йде Росія і намагатимуться грати більшу роль. Але не треба сподіватися на оптимістичні зміни", - додав Клімкін.
- Як повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела, Путін вирішив брати участь у президентських виборах 2024 року, його радники вже готуються до передвиборчої кампанії.
- ISW пише, що Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї президентської кампанії 2024 року. Натомість зосередиться на нібито "стабільності" в Росії та критиці Заходу.
- Путін проведе пряму лінію та пресконференцію одночасно. Не виключено, що про своє висунення на пост президента РФ він повідомить тоді ж. Вибори призначено на 17 березня.
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