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Податкова амністія: Мінфін оприлюднив інструкції з проведення добровільного декларування

30 серпня, 2021 понедiлок
14:54
Новини Міністерство фінансів

Міністерство фінансів оприлюднило інструкції з проведення добровільного декларування

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з оприлюдненою відомством інфографікою, одноразове добровільне декларування проходитиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року. Воно передбачатиме добровільне декларування фізичними особами актиів, які розміщені на території України або за її межами, якщо вони були одержані за рахунок доходів, з яких не були сплачені податки та збори.

Зазначається, що взяти участь у добровільному декларуванні можуть фізичні особи-резиденти України, зокрема, і ті, що є самозайнятими. Також участь у декларуванні можуть взяти особи, які на даний момент не є резидентами і платниками податків в Україні, але які були ними на момент отримання об'єкту декларування.


Водночас, заборонено подавати декларацію неповнолітнім, недієздатим, а також особам з обмеженою дієздатністю; підсанкційним особам та особам, які за будь який рік починаючи з 2005 подавали декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.


Об'єктами декларування може бути нерухомість, зокрема, земельні ділянки, об'єкти житлової та нежитлової нерухомості; рухоме майно: транспорт, об'єкти мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали та каміння, ювелірні вироби тощо; валютні цінності: банківські метали, які розміщені на рахунках, національна валюта, іноземна валюта (крім готівки), права грошової вимоги; інші об'єкти: частки у бізнесі та інші корпоративні права, інтелектуальна власність, цінні папери та фінансові інструменти, права на отримання майнової вигоди, не пов'язані з правом власності на цінні папери та частки у бізнесі.


Не можуть бути об'єктами декларування активи, що були отримані особою внаслідок злочинної діяльності, крім ухилення від податків та зборів, а також порушень валютного законодавства та законодавства про економічну конкуренцію. Особа також не зможе задекларувати актв щодо якого було розпочати досудове розслідування, а також активи, які знаходяться на рахунках фінустанов держави-агресора. 


За інформацією Мінфіну, загальна ставка декларування складатиме 5%, на закордонні активи - 9%, на облігації внутрішньої державної позики - 2,5%. Як альтернативу платник може обрати ставку 6%, 11,5% та 3% зі сплатою податкового зобов'язання трьома рівними частинами щорічно.



У пресслужбі додали, що не потребує декларування житлові квартири площею до 120 кв.м, житлові будинки площею до 240 кв.м та об'єкти незавершеного будівництва. Також непотрібно декларувати нежитлові будинки некомерційного призначення загальною площею до 60 кв.м, земельні ділянки в межах безоплатної передачі, один транспортний засіб особистого некомерційного використання та інші активи, вартість яких не перевищує 400 тис. грн.


Задекларувати кошти можна буде через електронний кабінет платника перед цим розмістивши кошти на спецрахунку в банку.

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