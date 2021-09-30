Подібна до Pfizer або Moderna: в Україні розробляють власну COVID-вакцину
Працівники Національної академії наук розробляють два типи вакцин від коронавірусу
Про це в ефірі телеканалу "Дом" повідомив академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.
"Ми можемо зробити зараз вітчизняну вакцину найвищої якості, дуже схожу на Pfizer або Moderna", - зауважив він.
За словами академіка, робота йде повільно через недостатнє фінансування.
"Ми працюємо над нашою вакциною. Але, на жаль, МОЗ практично не фінансує цього. Ось я якраз хотів би провести ще одну зустріч із міністром і головним санітарним лікарем (для обговорення цього питання - ред.)", - наголосив Комісаренко.
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