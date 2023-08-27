Події 2022-2023 років дали приклади героїзму, яких не знала українська історія, - професор Плохій

В цьому впевнений український та американський історик, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій, про що він заявив у розмові з Еспресо.

"І для об'єднання, з точки зору української пам'яті, надзвичайно важливе те, що відбувається сьогодні, те, що відбувається з 2014 року. 1991 рік - це формування фактично нової української нації на нових засадах. І, на жаль, останні кілька років, особливо останні два, дають приклади самопосвяти героїзму, які, мабуть, важко знайти навіть в історії, в тому числі навіть українській історії. Маємо сьогодні, за 32 роки існування української незалежної держави, вісім-дев’ять років визвольної війни", - зазначив професор.

Останні події, наголосив Плохій, вплинуть на роботу істориків, на те, як вони подаватимуть історичні процеси та явища.

"Ці речі, які не тільки змінили суспільство, змінили нас, але вони змінили також майбутнє писання про історію. І це має стати основою для українського об'єднання: історія українського об'єднання між 1991, 2014 і 2022-2023 роками. Варто звернути увагу на цю історію, через яку ми живемо - криваву, але також трагічну і героїчну. Нащадки будуть звертатися до цієї історії, до цих років, до цих днів, до цих ночей для того, щоб знайти підтримку для себе психологічну, моральну. Знайти героїв, зрозуміти також непрості вибори, які люди робили - це не тільки героїзм. Я думаю, що для нас, як для істориків - це складне завдання, але треба більше уваги звертати таки наші останні роки, наші останні десятиліття і пробувати будувати нове розуміння і країни, і себе на підставі цього досвіду", - пояснив Сергій Плохій.