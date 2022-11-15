Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Події, які відбуваються на лівому березі Дніпра, перевищать очікування українців, - херсонський політолог Молчанов
Ексклюзив

Події, які відбуваються на лівому березі Дніпра, перевищать очікування українців, - херсонський політолог Молчанов

15 листопада, 2022 вiвторок
13:02
війна з Росією ЗСУ

Політолог Володимир Молчанов підкреслив, що російські війська були приречені у Херсоні, але керівництво РФ довго не визнавало цього

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На лівому березі відбуваються події, які з точки зору воєнної історії перевищать досягнення по звільненню Херсона. На лівому березі точно є наші. Якщо росіяни ще утримують ключові пункти на лівому березі Дніпра, то навколо у лісах наші вже є точно. Росіяни там перебувають в оперативному оточенні, тому що всі комунікації вже перекриті й зайняті ЗСУ", - підкреслив Молчанов.

Політолог також додав, що навіть чисельна перевага російських військ, яка перебуває на лінії Суровікіна, виявилась недієздатною.

"Цю лінію ЗСУ обійшли та прорвали. На окупованих територіях Херсонщини росіяни намагаються запобігти розповсюдженню паніці. Шансів у ворога на західній частині лівого берега вже практично немає. ЗСУ контролює переправи та ліс, у ворога лише один вихід - звідти відступити", - зазначив Молчанов.

  • Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ
  • Від 24 лютого Росія втратила на території України 82 080 солдатів, 5773 бойових бронемашини і 1511 безпілотників

Відео
Новини
Україна
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
15 листопада, 2022 вiвторок
"Проживемо без ООН": Медведєв відреагував на резолюцію про репарації Україні, пригрозивши світу "болісним кінцем"
карта бойових дій
15 листопада, 2022 вiвторок
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
14 листопада, 2022 понедiлок
У Кремлі пояснили, чому Путін не полетів на саміт G20
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 листопада
14:06
OPINION
Сергій Фурса
У тому, що російські солдати влаштували геноцид у Бучі, може, винен Голлівуд, який провокує насильство?
14:05
Байден та Ердоган
"Зерновий коридор" і теракт у Стамбулі: Білий дім розкрив деталі переговорів Байдена та Ердогана
14:02
Прем'єр-міністр Індії під час саміту G20 закликав до миру та дипломатичних переговорів для припинення російсько-української війни
14:01
Ігор Клименко
Поліція затримала 166 в'язнів, яких окупанти випустили з Херсонського СІЗО
13:58
Американський космічний безпілотник побив рекорд та пробув на орбіті 908 днів
13:48
сніг
Синоптик Наталка Діденко пообіцяла "мінуси" та перший сніг
13:39
PR
Гряде щось зіркове! Як відбуватиметься Чорна п'ятниця в АЛЛО
13:31
Ексклюзив
На Херсонщині вже зафіксовано 414 воєнних злочинів скоєних росіянами, - речниця Нацполіції України Рева
13:27
Олаф Шольц
Шольц назвав припинення війни в Україні найкращим порятунком для світової економіки
13:23
кадирівці
Основне завдання "кадирівців" - залякувати росіян, - ГУР
13:20
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін станом на зараз не готовий до активних військових дій проти США, - дипломат Омелян
13:19
міна сапер розмінування
На Київщині працюватимуть сапери, людей просять зберігати спокій
13:14
Андрій Єрмак
"Рухаємось до кордонів 1991 року": В Офісі президента відреагували на маячню Лаврова на саміті G20
13:12
Крістіне Ламбрехт
Німеччина ремонтуватиме у Словаччині зброю, яку надала Україні 
13:02
G20 Балі
У проєкті декларації лідерів G20 зазначено, що більшість членів різко засудили війну в Україні, - Reuters
12:57
Юг молодой
На тимчасово окупованих територіях  вербують підлітків через організацію "Юг молодой", – Центр національного спротиву
12:56
Смертельна ДТП
В Україні через відключення електроенергії суттєво збільшилась кількість ДТП: МВС навело цифри
12:43
Лавров
Лавров захотів "дисциплінізації" Зеленського та пожалівся, що він не слухає порад Заходу щодо переговорів із РФ
12:40
Зерно ячменя - Ілюстротавни фото
Спадкоємець "Нібулона": Наступні три-п'ять років в Україні буде депресивна ситуація в агросекторі
12:27
PR
Три смужки adidas — найспортивніша мода вже тут
12:21
Біля будинку мелітопольського колаборанта Трухіна стався вибух
Біля будинку мелітопольського колаборанта Трухіна стався вибух, він у важкому стані
12:13
В Україні загинув студент із Замбії. МЗС закликає африканців не вмирати за хворі імперські амбіції Путіна
12:03
OPINION
Сергій Марченко
Китай ворог. Цинічний, хитрий, брехливий, зрадливий
11:58
Розпочався продаж ексклюзивних браслетів в пам'ять про "Азовсталь", гроші підуть на потреби ЗСУ
З 17-метрового напису "Вірю в ЗСУ" з металу Азовсталі зробили останню партію браслетів
11:55
НАБУ
НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського: в чому його підозрюють
11:48
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Лінія фронту на Луганщині наближається до великих міст, - Гайдай
11:45
Довженко-Центр
Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру
11:35
Байден та Ердоган
Ердоган і Байден провели переговори у межах саміту G20 на Балі
11:25
Аерофлот
У РФ топменеджера "Аерофлоту" посадили на 13 років за держзраду
11:16
Угорщина
Угорщина планує створити незалежне міністерство енергетики через здорожчання енергоресурсів
11:12
Маріуполь
"Замерзаємо. Help. Sos": у Маріуполі з'явились написи з благанням про допомогу
11:07
Інтерсіті
"Можна стулити пельку і йти пішки": В "Укрзалізниці" обурились поведінкою пасажирів, які вигнали військового в тамбур
10:57
Ексклюзив
ЄС
Дев'ятий пакет антиросійських санкцій можуть узгодити до Різдва, - Йозвяк
10:52
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ використовують вразливі ділянки ворога на окупованій Херсонщині, - Згурець
10:51
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі погодився битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу
10:47
церква віра
СБУ відкрила справу через хвалебну пісню про Росію у Києво-Печерській Лаврі
10:31
Ван І
Китай виступив проти виключення Росії з G20
10:29
Інфографіка
євро
Євро потроху дорожчає: курс валют на 15 листопада
10:28
Дмитро Пєсков
У Кремлі витлумачили заяву Зеленського про неможливість "Мінська-3" як небажання вести переговори
10:17
на фото: зернове судно
Заробляли на експорті зерна через порти Одеси: в Україні викрили масштабну корупційну схему
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV