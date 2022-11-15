Події, які відбуваються на лівому березі Дніпра, перевищать очікування українців, - херсонський політолог Молчанов
Політолог Володимир Молчанов підкреслив, що російські війська були приречені у Херсоні, але керівництво РФ довго не визнавало цього
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На лівому березі відбуваються події, які з точки зору воєнної історії перевищать досягнення по звільненню Херсона. На лівому березі точно є наші. Якщо росіяни ще утримують ключові пункти на лівому березі Дніпра, то навколо у лісах наші вже є точно. Росіяни там перебувають в оперативному оточенні, тому що всі комунікації вже перекриті й зайняті ЗСУ", - підкреслив Молчанов.
Політолог також додав, що навіть чисельна перевага російських військ, яка перебуває на лінії Суровікіна, виявилась недієздатною.
"Цю лінію ЗСУ обійшли та прорвали. На окупованих територіях Херсонщини росіяни намагаються запобігти розповсюдженню паніці. Шансів у ворога на західній частині лівого берега вже практично немає. ЗСУ контролює переправи та ліс, у ворога лише один вихід - звідти відступити", - зазначив Молчанов.
- Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ
- Від 24 лютого Росія втратила на території України 82 080 солдатів, 5773 бойових бронемашини і 1511 безпілотників
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 40.16Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе