Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На лівому березі відбуваються події, які з точки зору воєнної історії перевищать досягнення по звільненню Херсона. На лівому березі точно є наші. Якщо росіяни ще утримують ключові пункти на лівому березі Дніпра, то навколо у лісах наші вже є точно. Росіяни там перебувають в оперативному оточенні, тому що всі комунікації вже перекриті й зайняті ЗСУ", - підкреслив Молчанов.

Політолог також додав, що навіть чисельна перевага російських військ, яка перебуває на лінії Суровікіна, виявилась недієздатною.

"Цю лінію ЗСУ обійшли та прорвали. На окупованих територіях Херсонщини росіяни намагаються запобігти розповсюдженню паніці. Шансів у ворога на західній частині лівого берега вже практично немає. ЗСУ контролює переправи та ліс, у ворога лише один вихід - звідти відступити", - зазначив Молчанов.