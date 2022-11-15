Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Гіпотетично ворог може загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ЗСУ теж не стоять на місці та використовують контрбатарейну боротьбу. У зв’язку з чим спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км", - зазначила Гуменюк.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" також додала, що навіть облаштовані рубежі на самому березі Дніпра противник залишає і просувається глибше, щоб врахувати далекобійність артилерії ЗСУ.

Росіяни перетворили Генічеськ на командний та "адміністративний центр" окупаційної влади на Херсонщині через його недосяжність для української артилерії та зручну логістику з Кримом.

Ворог ретельно фільтрує наше інформаційне поле аби отримати інформацію, яка допоможе йому під час бойових дій.

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