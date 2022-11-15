Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що логістика ворога на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Гіпотетично ворог може загрожувати Херсону, тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ЗСУ теж не стоять на місці та використовують контрбатарейну боротьбу. У зв’язку з чим спостерігається активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км", - зазначила Гуменюк.
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" також додала, що навіть облаштовані рубежі на самому березі Дніпра противник залишає і просувається глибше, щоб врахувати далекобійність артилерії ЗСУ.
- Росіяни перетворили Генічеськ на командний та "адміністративний центр" окупаційної влади на Херсонщині через його недосяжність для української артилерії та зручну логістику з Кримом.
- Ворог ретельно фільтрує наше інформаційне поле аби отримати інформацію, яка допоможе йому під час бойових дій.
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