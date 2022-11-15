Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України! Центр протидії дезінформації звертається до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки: ми воюємо проти підступного ворога, що ретельно фільтрує наше інформаційне поле з надією отримати інформацію, яка допоможе йому під час бойових дій", – йдеться у повідомленні.

Перед тим, як щось написати чи сказати, у ЦПД просять зважувати кожне слово, щоб не зашкодити нашим захисникам та не створити інфопривід для пропаганди РФ. Поширюючи інформацію, у ЦПД радять дотримуватись таких правил:

Не транслюйте переміщення українських військових

Не знімайте місця обстрілів та роботу ППО

Очікуйте на офіційні коментарі військового командування

Ретельно перевіряйте інформацію через офіційні джерела

"Закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Півдні України!", – наголошують у Центрі.

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