Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка у своєму щоденному звіті констатує, що до 12 листопада російські військові майже напевно завершили відведення сил з правого берега Дніпра на Херсонщині.

Після втечі з Херсону, росіяни призначили своїм "адміністративним центром" в області місто Генічеськ. Ймовірно, що туди також буде передислоковано підрозділи військового управління РФ.

Британські аналітики дійшли висновку, що вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російських командувачів, які зміцнюють свою оборону на Півдні України.

"В Генічеську є хороші можливості для координації дій проти загроз з Херсона та з боку окупованого Мелітополя у Запорізькій області, а також можливість отримати підкріплення з Криму. Крім того, наразі Генічеськ знаходиться поза зоною дії українських артилерійських систем, які завдали значних ушкоджень російським командним пунктам", - підсумували в британській розвідці

11 листопада окупанти оголосили, що переносять нову "адміністративну столицю" Херсонської області до Генічеська.

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