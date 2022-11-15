Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 листопада орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано

танків ‒ 2861 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25) од.

артилерійських систем – 1850 (+11) од.

РСЗВ – 393 (+0) од.

засоби ППО ‒ 208 (+2) од.

літаків – 278 (+0) од.

гелікоптерів – 261 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) од.

крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.

кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) од.

спеціальна техніка ‒ 160 (+0) од.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

У населеному пункті Мілуватка Сватівської громади Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ.

За усю добу, 14 листопада, авіація Сил оборони завдала 21 удару по російських окупантах, уразивши 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb