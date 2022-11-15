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Головна війна з Росією Понад 82 тис. солдатів, 2861 танк і 208 засобів ППО: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ у повномасштабній війні

Понад 82 тис. солдатів, 2861 танк і 208 засобів ППО: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ у повномасштабній війні

15 листопада, 2022 вiвторок
09:53
війна з Росією РФ втратила

Від 24 лютого Росія втратила на території України 82 080 солдатів, 5773 бойових бронемашини і 1511 безпілотників 

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 82 080 (+710) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 2861 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 5773 (+25) од.
  • артилерійських систем – 1850 (+11) од.
  • РСЗВ – 393 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 208 (+2) од.
  • літаків – 278 (+0) од.
  • гелікоптерів – 261 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1511 (+2) од.
  • крилаті ракети ‒ 399 (+0) од.
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4351 (+35) од.
  • спеціальна техніка ‒ 160 (+0) од.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

У населеному пункті Мілуватка Сватівської громади Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ.

За усю добу, 14 листопада, авіація Сил оборони завдала 21 удару по російських окупантах, уразивши 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

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