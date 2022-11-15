Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 листопада.

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 21 удар по ворогу. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За добу Сили оборони України збили два БПЛА типу "Орлан".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.

А в ОК "Південь" розповіли, що 13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки.

У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.

Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.

У населеному пункті Мілуватка Сватівської громади Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ.

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