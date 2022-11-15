За добу українська авіація знищила 18 районів зосередження ворога
Авіація Сил оборони за добу нанесла 21 удар по російських окупантах, уразивши 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 15 листопада.
За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 21 удар по ворогу. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три позиції зенітно-ракетних комплексів противника.
За добу Сили оборони України збили два БПЛА типу "Орлан".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили три пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.
- Збройні Сили України знищили у Чорнобаївці російську станцію радіолокації "Підліт". Цю новітню РЛС почали постачати в армію РФ у 2015 році.
- А в ОК "Південь" розповіли, що 13 листопада українські авіатори уразили 4 райони зосередження ворожої живої сили й техніки, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили 40 рашистів і 7 одиниць автобронетехніки.
- У ніч на 13 листопада Сили оборони в районі Каїри Херсонської області знищили склад боєприпасів і близько 40 російських окупантів.
- Українські захисники 14 листопада за одну годину знищили два ворожі безпілотники. Того ж дня Збройні Сили України знищили в тимчасово окупованій Горлівці 2 російські гармати й 7 вантажівок, 15 загарбників поранено, остаточні наслідки уточнюються.
- У населеному пункті Мілуватка Сватівської громади Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ.
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